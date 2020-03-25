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مرأة

للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:57 م
كورونا
كورونا
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هاجر هانئ
يعيش العديد من الأشخاص خلال هذه الأيام حالة من الفزع والهلع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول دول العالم، لذا يبحث دائما الكثير عن طرق التعقيم و الوقاية الصحيحة التى تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.


قالت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، إنه لابد من تجنب ملامسة بعض الأشياء في الأماكن العامة خلال وجودك خارج المنزل، وذلك للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا  و تتمثل فى:

- مواقف الباص والميكروباص

- أنابيب التشبث في مصاعد الجسور والأنفاق

- أبواب المحلات والصيدليات

- مصاعد الدرج

- الجدران

ونصحت سوسن غزال، بضرورة التخلص من الأكياس البلاستيك على باب المنزل وقبل الدخول من خلال تفريغها فى أطباق أو اكياس داخل المنزل.
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