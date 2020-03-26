- مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال: نسعى لتصنيع 5000 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

- أستاذ جامعي يوضح الفرق بين التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد

- وكيل آداب عين شمس يعلن طريقة تحصيل المناهج بعد قرار مد فترة تعليق الدراسة









قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إن بيت التصميم بالجامعة قام بمبادرة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا، وحل أزمة المستشفيات في قلة عدد أجهزة التنفس الصناعي.





وأضاف "غنيمة"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لابد من استغلال خطوط الإنتاج من المصانع الكبرى وتحويلها إلى خدمات طبية، وهذا ما حدث في أمريكا بالفعل استغلال خطوط الإنتاج للخدمات الطبية، ونستهدف أكثر من 5000 ألف جهاز تنفس صناعي.



وأكد مدير مركز الابتكار، أنه تم الاتفاق مع 80 مصنعًا وورشة للمساعدة في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من العقول النابغة في مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي وتصميم أجهزة التحكم القادرة على تصميم عدد كبير من الأجهزة والتصميمات المتميزة.

وأشار الدكتور غنيمة، إلى أن لا يشترط إعمار في هذه المبادرة ولكن لابد من توافر واحد على الأقل من مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي، مشيرا إلى أن عدد الفريق يبدأ من 3 أشخاص إلى 10 وسيوفر بيت التصميم بجامعة عين شمس دعمًا فنيًا وإداريًا للمصممين المشتركين على مدار فترة المسابقة التي تمتد لمدة شهر، منوها بأن اختيار الفريق يتم عن طريق مدى تحقيقه الجهاز بدون استخدام أدوات نستوردها من الخارج.

وسيتم اختيار أحسن ثلاثة تصميمات مطابقة للمواصفات، سيتم طرحها على جميع أماكن التصنيع بالجمهورية لتصنيعها وتوفيرها للمستشفيات المحيطة بها، وسيتم تقييم أحسن هذه التصميمات من حيث الأداء، ويمنح الفريق صاحب أحسن التصميم جائزة قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه مقدمة من إحدى شركات القطاع الخاص. في سياق متصل اكد أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا توفر ASRT Academy of Scientific Research دعما ماديا عن طريق مبادرتها الأخيرة، للفرق التي لها مقترحات تصميمية متميزة في حالة استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالأكاديمية.

وأوضح أن هناك طريقتين للتسجيل، وهما تكوين فريق أو التسجيل كخبير لدعم الفرق المشاركة علما بأن غدا اخر موقع للتسجيل ، وذلك عن طريق الرابط.





قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية اداب جامعة عين شمس، إن التعليم الالكتروني وهو نظام تفاعلي يعتمد علي وجود الطلاب واساتذه الجامعة من خلال توافر شراء منصة الكترونية خاصة بكل كلية ويتم فيها اخد الحضور والغياب وتلقي المناهج التعليمية عن طريق الفيديو كونفرنس خارج الفصل الدراسي التقليدي وتتم عملية التعلم الالكتروني من المنزل منوها ان كل طالب له كلمة سر واسم مستخدم يمكن من خلال الدخول الي منصة الكلية الخاصة بيه مشيرا الي ان بعض الكليات تمتلك منصات تعلمية تتواصل من خلالها مع طلابيها بشكل تفعالي مثل كلية الطب وبعضها من كليات الجامعة.

وأضاف منصور أن التعليم الالكتروني يوفر العديد من المزايا وهي توفير اضاعة الوقت وسهولة إمكانية التعلم في أي مكان ويستخدم التعليم الإلكتروني برامج لعقد المؤتمرات التعليمية من أي مكان عبر الفيديو، لذلك لن يحتاج الشخص لزيارة الفصل الدراسي، كما يمكنه استخدام أي جهاز إلكتروني، ما يتيح للمتعلم إكمال التدريب الخاص به في أي مكان كان، حتى في أثناء تنقله وسفره وتوفير تكاليف السفر لا يحتاج التعليم الإلكتروني إلى زيارة أي مركز أو معهد لتلقي العلم، لذلك لن يضطر الأفراد إلى تحمل تكاليف السفر الباهظة للتنقل من وإلى المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل وضح وكيل كلية اداب عين شمس ان التعليم عن بعد يعد شكل من أشكال التعليم الذي تستخدم فيه مختلف التقنيات مثال اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهيل التواصل بين المعلم والطلاب ويعد هذا النوع من التعليم جزءا مهما من العملية التعليمية، التي اعتمدت عليه مصر في الفترة الحالية حال تعليق الدراسة وهو في نمو مستمر.

وأشار منصور الي بعض مميزات التعلم عن بعد وهي إتاحة فرصة أكبر للطلاب للوصول إلى التعليم، إذ يمكن للطلاب غير القادرين على حضور الفصول الدراسية بسبب إصابتهم بإعاقات معينة، أو بسبب المسؤوليات الأسرية، مواصلة دراستهم من خلال تلك الطريقة، وعدم الاضطرار للسفر إلى الفصول الدراسية بالاضافة الي ان يساعد الطلاب على التركيز في دراستهم دون التعرض للعوامل الخارجية التي تقلل من التركيز، إذ إن الجانب الاجتماعي للحياة في الحرم الجامعي أو المؤسسات التعليمية المختلفة قد يصرف الطالب قليلا عن الدراسة.





قال الدكتور طارق منصور، وكيل كلية آداب جامعة عين شمس، إن قرار مد تعليق الدراسة جاء من قيادة تحافظ على سلامة المواطنين والطلاب، مشيرا إلى أن الكلية اتخذت جميع الاحتياطات بخصوص تعليق فترة الدراسة والتوقعات بمد تلك الفترة، مشيرا إلى أنها مستمرة في عملية التعليم عن بعد عبر وسائل المتاحة لديها.



