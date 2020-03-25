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أخبار العالم

كندا تطبق إجراءات جديدة لوقف زحف فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:54 م
على صالح
قال وزير الصحة الكندي باتي هاجدو، إن الكنديين العائدين من الخارج سيُطلب منهم العزل الذاتي لمدة 14 يومًا وفقًا لقانون الحجر الصحي الذي يبدأ الليلة، حيث تتخذ الدولة خطوات إضافية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19). أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.

وقال هاجدو وفقا لما نقلته عنه وسائل الإعلام العالمية، إنه اعتبارًا من الليلة، سيكون من الضروري لأي شخص يعود إلى البلاد أن يعزل لمدة 14 يومًا بموجب قانون الحجر الصحي.

وأضاف هاجدو أنه يُطلب من العائدين تجنب العزلة في المساكن التي قد يكون فيها فرد ضعيف - كبير السن أو شخص يعاني من حالات صحية كامنة - وعدم استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى المنزل عند الوصول إلى كندا.

وأضاف الوزير أن الكثير من الكنديين العائدين إلى ديارهم لا يأخذون في الاعتبار خطورة الوضع.

فى وقت سابق اليوم ، تم الكشف عن أن عدد حالات COVID-19 المؤكدة في كندا قد تضاعف إلى أكثر من الضعف إلى 3197 منذ يوم الاثنين.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، هناك أكثر من 436000 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم بينما يقترب عدد الوفيات من 20000.
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