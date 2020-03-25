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أخبار البلد

أخبار اليوم تواجه كورونا بـ دليفري "حالا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

 أطلقت مؤسسة أخبار اليوم، خدمة جديدة، وذلك في إطار استخدام التكنولجيا الحديثة، وتنفيذا لقرارات الحكومة، بشأن تطبيق حظر التجول، من السابعة مساء، حتى السادسة صباحا، لمواجهة فيروس كورونا.


والخدمة الجديدة  "حالا" عبارة عن توصيل الإصدارات الصحفية للمنازل، وذلك عن طريق رقم 16303.


والخدمة الجديدة تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، حيث يستطيع أي قارئ الحصول على نسخة جريدة الأخبار وأخبار اليوم من خلال الرقم المذكور 16303.

وكانت قد بدأت مجموعة من الشركات الناشئة تطوير خدمات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مصر، بهدف مساعدة عملائها وشركائهم على تخطى هذه الفترة تحت شعار "خليك بالبيت" وتوصيل الخدمات للمنزل.

أخبار اليوم تواجه كورونا بـ دليفري "حالا"
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