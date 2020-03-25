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أخبار العالم

السقوط في بئر كورونا.. إسرائيل تسجل قفزة في أعداد الإصابة بالفيروس

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الكيان الصهيوني ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة في إسرائيل إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع ليصل إلى 2369. مسجلة 199 حالة منذ آخر الإحصاءات صباح اليوم.

وأضافت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا  المسجلة بينهم 39 حالة خطرة.

وأعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابيين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 إلى 2170 حالة والوفاة إلى 5 حالات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الثلاثاء، عن استعداده للمشاركة بفرض الإغلاق في إسرائيل، حيث سيُخصص بالمرحلة الأولى 8 وحدات عسكرية، فرقة واحدة لكل منطقة، والجنود لن يكونوا مسلحين وسيرافقون رجال الشرطة خلال أدائهم لمهامهم.

وأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن أنها ستغلق المعابد على الاراضي المحتلة أمام الاسرائيليين كجزء من إجراءات التشدد الاجتماعي الصارمة التي أعلنتها تل ابيب اليوم الأربعاء لمكافحة انتشار مرض التاجي (COVID-19) ، مع السماح بالصلاة العامة فقط في الأماكن المفتوحة، وفقًا لبيان حكومي.

الإجراءات التي تسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم لأغراض غير ضرورية فقط لفترة قصيرة وعلى مسافة 100 متر من محل إقامتهم، دخلت حيز التنفيذ من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للقدس، وفقًا للبيان الاسرائيلي.

وأعلنت حكومة تل ابيب أن الصلاة العامة في إسرائيل مسموح بها فقط في الأماكن المفتوحة. 

وأكدت صحيفة هاآرتس في وقت لاحق أن هذه الإجراءات ستمنع مؤقتًا الصلاة العامة في المعابد اليهودية.
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