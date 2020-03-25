شوارع الإسكندرية خالية مع بداية تطبيق قرار حظر التجول ..صور

خلت شوارع محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، من المواطنين مع بداية تطبيق حظر التجول من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، في الوقت الذي توقفت فيه حركة المواصلات العامة والخاصة.





وأعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، عن عدد من القرارات في إطار مواجهة انتشار فيرس كورونا كن بينها بدأ الحظر من اليوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.





ورصدت كاميرا "صدى البلد" خلال جولة بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية التزام المنشآت المعنية بقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد ".





وشهدت شوارع المدينة من1 الساعات الأولى من صباح اليوم قيام عدد من سيارات النقل التابعة للأحياء بالمرور بشوارع المحافظة للتنبيه على المحلات بيع السلع بمواعيد الغلق، والالتزام بموعد حظر التجوال.



