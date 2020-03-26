أحمد موسى يكشف مبادرة أبو العينين لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة فى مصر النائب محمد أبو العينين سيوفر أجهزة تنفس صناعي و10 مناظير حنجرية بمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.





وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك خمس مناطق فى المحافظات تحتاج لأجهزة تنفس، وبعد عرض تلك الحالات على رجل الصناعة فى مصر النائب محمد ابو العينين قرّر الاستجابة فورًا مع هذه المستشفيات وتوفير جميع احتياجاتها.





وتابع أحمد موسى، أن المجتمع المدني ورجال الأعمال لهم دور فى مساعدة الدولة فى المساهمة، موضحا أن مستشفى حميات إمبابة سيتم توفير 10 أسرة.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 30 جهاز تكييف سيتم تركيبها فى مستشفي سوهاج التعليمي ضمن مبادرة أبو العينين لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه سيتم توفير أجهزة تنفس وتجهيز عنابر عزل بالمستشفيات بالجيزة وسوهاج والشرقية والعاشر والسويس.