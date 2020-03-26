AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يكشف مبادرة أبو العينين لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 12:05 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة فى مصر النائب محمد أبو العينين سيوفر أجهزة تنفس صناعي و10 مناظير حنجرية بمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك خمس مناطق فى المحافظات تحتاج لأجهزة تنفس، وبعد عرض تلك الحالات على رجل الصناعة فى مصر النائب محمد ابو العينين قرّر الاستجابة فورًا مع هذه المستشفيات وتوفير جميع احتياجاتها.

وتابع أحمد موسى، أن المجتمع المدني ورجال الأعمال لهم دور فى مساعدة الدولة فى المساهمة، موضحا أن مستشفى حميات إمبابة سيتم توفير 10 أسرة. 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 30 جهاز تكييف سيتم تركيبها فى مستشفي سوهاج التعليمي ضمن مبادرة أبو العينين لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم توفير أجهزة تنفس وتجهيز عنابر عزل بالمستشفيات بالجيزة وسوهاج والشرقية والعاشر والسويس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوهاج ترفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا

أحمد موسى: أمريكا الدولة العظمى مش عارفة تعمل أجهزة تنفس

صندوق تحيا مصر يوفر 200 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تبرع ولو بجنيه لدعم الدولة في مواجهة كورونا.. هل سيفرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا؟ وزير الإعلام يرد .. قرار عاجل جديد من وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة

بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تتأهب لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية

مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال: نسعى لتصنيع 5000 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. ابنة معالي الوزير تصاب بـ كورونا.. إليسا فى الحجر الصحي

الصحة: تسجيل 54 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحدة

لست بخير.. رسالة مؤثرة من الفنانة رولا محمود بعد إصابتها بـ كورونا

أول ضحايا حظر التجول.. مقتل شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بسوهاج

بملابس سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مجلس الوزراء يعلن عن مفاجأة سارة للعاملين في المحافظات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور

الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور