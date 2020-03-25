ضبط نصف طن فراخ غير صالحة للاستهلاك في دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، بالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط ، برئاسة الرائد احمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين ، حملة مكبرة لضبط الاسواق واللحوم والسلع الغذائية غير الصالحة الاستخدام الادمى.





أسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو جرام دواجن معدة للبيع وبها تغير في الخواص الطبيعية.





كما تم ضبط ما يقارب من ربع طن من مخلفات الدواجن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء.





تأتى الحملة في اطار بعض الاجراءات لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وضبط الاسواق وتحرير المحاضر في اطار خطة المحافظة للقضاء على احتكار وجشع التجار.