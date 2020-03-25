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رياضة

لفتة طيبة من نادي برايتون الإنجليزي تجاه العاملين على محاربة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تخصيص 1000 تذكرة للمباريات المقبلة عقب استئناف الدوري ، للعاملين في خدمات الصحة تقديرا لمعركتهم في محاربة تفشي فيروس كورونا.


وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "ندعو الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف الدوريات داخل بريطانيا اتخاذ نفس المبادرة بعدد مناسب كنوع من التكريم لهؤلاء الأبطال".


ويعيش سكان الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم بحالة الذعر خاصة بالوسط الرياضي والأندية الكبيرة واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى. 

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير. 
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