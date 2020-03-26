نبيلة عبيد تشارك فى حملة القومى للمرأة خليكى قدوة

شاركت النجمة نبيلة عبيد فى الحملة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة "خليكى قدوة"منذ انتشار فيروس كورونا فى مصر لحث السيداتعلى الجلوس فى المنزل .





الحملة شارك بها الكثير من النجوم منهم النجمة نبيلة عبيد بتسجيل صوتى قائلة: " كنت بنصور مسلسل وطلبوا مننا التوقف فالتزمنا فيالغرف انا وكل اللى بيشتغلوا ".





وتابعت نبيلة عبيد قائلة” الشوارع فاضية خالص ويوم عن يوم بلاقى الناس بتقل ومبتتواجدش نهائيًا ،المفروض النهاردة ان كان فيه حديجيلى لكن مجاش اتمنع ، بتقولك الزموا البيوت الفترة دى ، ده لمصلحتنا كلنا ومصلحتكوا انتوا الأول ".





وأكملت " احنا ملتزمين فى غرفنا ومش بنخرج خالص ، اعملوا معروف الزموا البيوت ومتخرجوش خالص والتزموا بعدم التجمع،لحد ما ربنايحللنا الأزمة دى هو".