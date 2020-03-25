رغم ارتفاع إصابات كورونا.. بلد أوروبي يرفض اتباع الإجراءات الوقائية

في حين أن معظم دول أوروبا أعلنت الإغلاق الكامل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن السويد لم تشارك في الإجراءات المشددة برغم ارتفاع الإصابات بالفيروس ووصولها إلى أكثر من 2299 حالة مؤكدة، و41 وفاة.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثارت السويد جدلًا واسعًا، بعد عدم تفعيلها الإجراءات المشددة للحد من تفشي كورونا في البلاد، مثل الدول الأوروبية الأخرى، فلا زالت المدارس الابتدائية والمطاعم والحانات مفتوحة.





وأضافت الصحيفة أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء، فخرج رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في خطاب لشعبه، وطلب منهم إتباع توصيات الصحة وتحمل المسؤولية فقط.





كما حثت السلطات الصحية، المواطنين، على إعادة النظر في زيارة الأقارب في عيد الفصح، لكن بالنسبة للكثيرين في السويد، تستمر الحياة على وضعها الطبيعي، فشوهدت المطاعم والحانات ممتلئة في عطلة نهاية الأسبوع، وكانت الحافلات بمدينة ستوكهولم مكتظة في ساعة الذروة على الرغم من التوصيات بالتباعد الاجتماعي.





والأمر الوحيد، الذي قامت به السويد للوقاية من كورونا، أغلقت البلاد حدودها ومنعت السفر غير الضروري.



