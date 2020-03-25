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رياضة

كشف حساب البنك الأهلي في 17 جولة بالقسم الثاني

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
خاض فريق البنك الأهلي 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وحصد خلالها 35 نقطة محتلا المركز الثانى بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول، فاز ب10 جولات ،وتعادل ب 5 جولات ،وخسر جولتين ،وسجل 22 هدفا، وتلقي 9 أهداف.


ونستعرض هدافي فريق البنك الأهلي  بعد خوض 17 جولة :

عمرو عزت 7 أهداف 
إسلام سولارى 5 أهداف 
محمد مصطفي 3 أهداف 
عبدالرحمن لعبه  هدفين 
علي صابر  هدف 
أحمد حامد  هدف 
محمد حامد  هدف 
أندريا  هدف 
محمد عبدالمجيد هدف 

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثانى  برصيد 35 نقطة ،بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوم اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .

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