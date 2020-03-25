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رياضة

لجنة الطوارئ بالكاف تجتمع لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:06 م
الكاف
الكاف
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية تونسية، عن قرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم  "كاف"، بالاجتماع بداية شهر إبريل المقبل،  من أجل حسم مصير جميع البطولات الإفريقية، بما في ذلك بطولة إفريقيا للمحليين 2020.

وأوضحت صحيفة "نسمة" الالكترونية التونسية، أن قرارات كاف ستتمحور حول الأوضاع الراهنة، ومدى انتشار فيروس كورونا في البلدان الإفريقية في الأيام المقبلة.

يُذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، كانت من المًقرر أن تقام في مايو المقبل.

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز في كأس الكونفدرالية، ونجحوا في بلوغ الدور نصف النهائي.
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