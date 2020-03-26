التموين تؤكد توافر السلع واستقرار الأسعار

بعث أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة طمأنة للمواطنين خلال أول أيام حظر التجوال أكد خلالها توافر كافة السلع الأساسية بالأسواق وفي المنافذ التابعة مؤكدا أنه لم ترصد وزارة التموين نقصا في أي سلعة أو تحريك أسعار أي سلعة بسبب حظر التجوال في أول أيام تطبيقه.





وطالب كمال المواطنين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد بالاطمئنان بشأن توافر السلع والخيز والحصول على الاحتياجات اليومية للمنزل بشكل طبيعي وعدم الانسياق وراء أي شائعات عن نقص السلع أو الاندفاع نحو ممارسات الاستحواذ والتخزين مشددا على أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 4 أشهر.





أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل إمداد المطاحن والمخابز بالدقيق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبقالة التموينية بالسلع عبر سيارات الدعم والإمداد التابعة خلال ساعات الحظر لافتا إلى أن السيارات سيكون لديها تصاريح بالحركة خلال ساعات الحظر.





وأضاف كمال في تصريح لـ "صدى البلد" أن التموين ستعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بشكل كافي مؤكدا أنه لا مخاوف من نقص أي سلعة مشددا على توافر كافة السلع في المنافذ التابعة.



