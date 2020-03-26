آمنة نصير: حظر التجول لنشر النظام.. وما حدث في الإسكندرية لا علاقة له بالدين

أكدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن الدين الإسلامي دين نظام وناشد بالمحافظة علي صحة الإنسان، موضحة أن ما قام به سكان الاسكندرية لا علاقة له بالدين الاسلامي ولا محارية الفيروس، ما حدث ماهو الا غوغاء مغرضة ونوع من الفوضي التي تضر بالمجتمع المصري وصحة المواطنين.

وأضافت نصير في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن قرار الحكومة بحظر التجوال خطوة هامة لنشر النظام والحفاظ علي صحة المواطن المصري ضد وباء كورونا، موكدة أن صحة المواطن في المقام الاول وينبغي أن يلتزم المواطنين بتعليمات وزارة الصحة للحفاظ علي سلامتهم.



وطالبت "نصير" الشعب المصري الالتزام بالقرارات الحكومية، التي تمنع التجمع والتجمهر في الشوارع بهذه الأعداد غير المسؤلة والاخذ بالاسباب، متمنية رفع هذا الوباء عن مصر في القريب العاجل.

