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اقتصاد

البورصة تقلص ساعات التداول خلال أيام حظر التجول

الخميس 26/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة  الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي ، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول.

وقال بيان صادر عن البورصة المصرية، إن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)  ستكون من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا
 
ووفقا للبيان تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا حتى 9.45 صباحًا.
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