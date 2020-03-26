50% من النساء يرتكبن هذا الخطأ داخل السيارة

هناك 50 % من النساء يضعن المكياج أثناء القيادة وذلك لاسباب عدة منها قلة الوقت أو نسيان التزين في المنزل بسبب ضغط الاشياء التي تقوم بها في الصباح .

فإذا كنتي لا تملكين وقتا كافيا في المنزل لوضع المكياج فإن غالبية النساء أشاروا إلى انهم يضعن المكياج عندما يتوفقن في إشارة مرور او خلال الزحمة

وتعتبر هذه العادة لا تضر لمجرد أن السيارة متوقعة فهذا يعتبر خطأ أيضا لانك عندما تضعين مكياجك يصعب عليكي التركيز في أي شئ

بحسب الاحصائيات فإن أكثر الأدوات التجميلية المستخدمة داخل السيارة هي "أحمر الشفاه والماسكارا"، وهذه الأدوات شديدة الخطورة، فعندما تضع المرأة الماسكارا لا تُدرك أن النظر وقتها يكون صعبًا جدًا، بالإضافة إلى الخطر الذي قد تتعرضين عندما تصبين تركيزك على عينيك بينما تتحرك السيارات من حولك.

بينما تبين أن 4% من النساء اللواتي يضعن المكياج داخل السيارة لا يترددن في تكحيل العيون.

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تُرجع الدراسات الحديثة السبب إلى أن نساء اليوم منشغلات أكثر من أي وقت مضى، وهن بالكاد يجدن الوقت لأنفسهن ما يجبرهن على استغلال أي لحظة ممكنة للاهتمام بجمالهن، ولكن مهما كان السبب فهذا لا يبرر تعريض نفسك للخطر.