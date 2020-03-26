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برلمان

اقتصادية البرلمان تطالب بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، كتعويض للفقراء ومحدودي الدخل عن تداعيات فيروس كورونا.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه يجب التركيز على الطبقات محدودة الدخل في هذا التوقيت، لاسيما العمالة غير المنتظمة، مشيدا بمبادرة الحكومة لدعم هذه الفئة بصرف إعانة مالية لهم 500 جنيه عن طريق مكاتب البريد التابعة لكل عامل. 

كما أشاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بالاجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاعات المختلفة، على رأسها الصناعة، بجانب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وآخرها فرض حضر التجول للوقاية من فيروس كورونا، معربا عن أمله في تجاوز هذه الأزمة في سلام.

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