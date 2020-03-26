AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طريقة الحصول على تمويل لمشروعك من جهاز تنمية المشروعات

الخميس 26/مارس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ينشر "صدى البلد" 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إنشاء مشروع صغير، كالآتي:

أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه

يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.

ثانيًا: اشتراطات شخصية

- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.ثالثًا: الضمانات المطلوبة

- حسن السمعة والجدية.

- ضامن شخصي حسن السمعة.

رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات

الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

خامسًا: الدورة المستندية

بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوراق المطلوبة من راغبي الحصول على تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بقيمة 382 ألف جنيه.. محافظ المنوفية يسلم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة

بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة تلا.. محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص شكوى أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات .. ويسلم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 382 ألف جنيه

شروط جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح القروض للشباب..تعرف عليها

5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات

5 خطوات للحصول على قرض مشروعك

ترشيحاتنا

قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الإقليمي

لمرضى السكري.. نبات غير متداول يحسن الصحة

أسعار الذهب تتهاوى في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات

محمد صلاح نجم ليفربول محبط.. تعرف على السبب

اللقطات الأولى من حادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الدائري الإقليمي بالجيزة ..فيديو

بعد إصابتها بـ كورونا.. أول ظهور للفنانة المصرية رولا محمود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

الحقائب الخوص موضة صيف 2020 ..صور

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد