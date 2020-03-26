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اقتصاد

مواعيد عمل البنوك خلال فترة حظر التجول.. تعرف عليها

الخميس 26/مارس/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي ، نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق إعتبارًا من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحًا لمدة أسبوعين؛  تقرر تعديل مواعيد عمل الموظفين بالبنوك من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

وتستقبل البنوك العملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
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