AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الغرف التجارية: كل أنواع السلع متوفرة في الأسواق

الخميس 26/مارس/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، توافر جميع السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بالسوق، وأن هناك كميات كافية في المحال التجارية ومصانع الإنتاج سواء من السلع الأساسية أو أي سلع أخرى.

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق التجارية مستقرة نتيجة توافر معروض السلع، وإن فترة غلق المقاهي والمطاعم والمحلات الأخرى يواكبها عمل المحال الأخرى التي تفتح أبوابها مثل محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم وبدون إغلاق، وهو ما يؤكد استقرار السوق وسير العملية التجارية في مسارها الطبيعي.

وأهاب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمواطنين في المحافظات المختلفة ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الطبية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع مراعاة تنفيذ القرارات الحكومية التي تم صدورها من أجل الحفاظ على كل مواطن على أرض هذا الوطن الغالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغرف التجارية يعلن استقرار أسعار الأرز وتوافر المخزون الإستراتيجي

بسبب سوء الطقس.. الغرف التجارية يشكل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق

الغرف التجارية تتابع حالة الأسواق في كل المحافظات ثاني أيام الطقس السيئ

اتحاد الغرف التجارية يشيد بإدارة الحكومة لأزمة سوء الأحوال الجوية

اتحاد الغرف التجارية يشيد بالقرارات الوزارية لتخطي ظروف كورونا الاستثنائية

شاهد.. ما فعله كورونا بشوارع الإسكندرية

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يتفقد قوات الشرطة المكلفة بتأمين قرار حظر التجوال .. صور

بملابس سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

اخبار الاهلي.. غضب فى النادي من سيد عبدالحفيظ .. وفايلر يكشف مفاجآت عن تجربته مع الاحمر .. ورمضان صبحى لن يرحل

نشرة البرلمان.. 5 شروط لحصول أصحاب المعاشات على 6 علاوات.. البقاء في المنزل بـ 1000 جنيه والخروج بغرامة 4 آلاف.. وإجراءات برلمانية جديدة للوقاية من كورونا

حالتها سيئة وتبحث عن علاج.. كيف أعلنت أول فنانة مصرية إصابتها بـ كورونا

تقارير: ريال مدريد يريد التعاقد مع ماني وليس صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشرطة تطبق العقوبات على مخالفي حظر التجول في الشوارع

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور