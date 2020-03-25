فرحة أهالي "الديسمي" عقب بدء عمليات بناء المنازل المتضررة من السيول

رصدت كاميرا برنامج "أحلام مواطن"، حالة الفرحة التي انتشرت بين أهالي قرية "الديسمي"، بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، عقب بدء مؤسسة "سقيا الماء" في أول أعمال الهدم وبناء المنازل المتضررة من السيول.





وقال الشيخ أحمد صبري، أحمد علماء مشيخة الأزهر الشريف، خلال إشرافه على عمليات الهدم والبناء، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن هدف المؤسسة وحملة "أهالينا" هي إيواء الناس المحتاجة ومساعدتهم في بناء إنسان ومستقبل يرضي الله تعالى عز وجل.





وناشد صبري المواطنين سرعة التبرع لإنقاذ المتضررين من السيول، موجهًا لهم رسالة قائلًا: "العالم كله واقف على قدم وساق عشان الكورونا، في ناس كتير من أصحاب الأموال منتظرين شهر رمضان عشان يتبرعوا، انتوا منتظرين أيه أكتر من كدا بلاء، طلعوا دلوقتي عشان ربنا يرفع عننا البلاء والمرض".











