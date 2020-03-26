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توك شو

كوب قهوة على لتر مياه.. مايسة شوقي تكشف الاستخدام الصحيح للمطهرات

الخميس 26/مارس/2020 - 07:20 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قالت الدكتورة مايسة شوقى، أستاذ الصحة العامة طب قصر العيني جامعة القاهرة، أن هناك سيدة توفيت عندما استخدمت مواد كحولية بشكل خاطئ لتطهير البيت من فيروس كورونا.


وأضافت مايسة شوقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاستخدام الصحيح للكلور يكون بوضعه على الماء بمقدار كوب قهوة كلور على لتر مياه.


وأوضحت مايسة شوقى، أن من الأشياء المهمة أيضًا لمواجهة كورونا "كل شخص يحدد حذاء أو اثنين للسير بهما فى الفترة الحالية وتعقيم الباقية والاحتفاظ بها".


ولفتت مايسة شوقى إلى أن الفيروس يعيش على الأسطح والمواد البلاستيكي لفترات طويلة، مطالبة السيدات بعدم الاحتفاظ بـ شنط الديلفري فى الفترة الحالية.


وأشارت مايسة شوقى إلى أن كل مواطن عليه الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والحكومة والبقاء بالبيت.


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