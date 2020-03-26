انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان شارع الشيخ المنصور فى عزبة النخل

استغاث المواطن سامى يسر زكرى، المقيم فى عزبة النخل التابعة لحى المطرية محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى شارع الشيخ منصور بعزبة النخل.





وقال القارئ إن هذه الكلاب شرسة وتهاجم المارة، وهو ما يثير الرعب والذعر بين الأهالي.





وناشد المسئولين التحرك للتخلص من هذه الكلاب التى تمثل خطرا على حياة المارة، خاصة سكان المنطقة.

للتواصل مع الشاكى: 01002110095





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



