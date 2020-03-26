AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

منذ أكثر من 3 سنوات.. سكان حدائق حلوان يشكون من عدم انتظام مياه الشرب

الخميس 26/مارس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن يحيى صبرى السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم انتظام مياه الشرب فى الوصول إلى شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات حدائق حلوان، لافتا إلى أن هذا الانقطاع يعانى منه السكان منذ أكثر من 3 سنوات.

ويقول فى شكواه: "انقطاع المياه بمنطقة حدائق حلوان مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفى فترات زمنية محددة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً يوميًا، ومن الملاحظ أنه تم تجديد شبكة المياه بالمنطقة المذكورة منذ حوالى سبع سنوات، ومنذ تجديد شبكة المياه وهذه المشكلة متكررة لدينا بشكل يومى، مما يدل على أن تصميم شبكة المياه لم يكن صحيحًا، حيث إنه عند الاتصال برقم شركة المياه 125 تكون الإجابة اليومية علينا (جار رفع الضغوط فى المحطة)".

وتساءل: "لماذا لا يتم رفع الضغوط بالمحطة بالشكل المناسب لتوصيل المياه إلينا بدون انقطاع؟".

للتواصل مع القارئ: 01065509013

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

ترشيحاتنا

السيسي: جهود مكافحة الإرهاب ستمثل عبئًا إضافيًا الفترة المقبلة في ظل كورونا

الصحة: تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و3 وفيات

تعرف على موعد ووسائل إعلان قرارات وزير التعليم الجديدة

استثناء لهؤلاء.. ما هي المحلات التي يسمح لها بالعمل الجمعة والسبت

ليلة دامية في الظلام والسكون التام .. تفاصيل 6 ساعات لحادث الدائرى الاقليمى بكمين الحظر في الجيزة..شاهد

لمواجهة كورونا.. جمال شعبان يكشف خطورة الصيام في شهر شعبان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول

قصيها فورا.. الأظافر الطويلة أسرع وسيلة لانتشار فيروس كورونا