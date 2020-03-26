منذ أكثر من 3 سنوات.. سكان حدائق حلوان يشكون من عدم انتظام مياه الشرب

استغاث المواطن يحيى صبرى السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم انتظام مياه الشرب فى الوصول إلى شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات حدائق حلوان، لافتا إلى أن هذا الانقطاع يعانى منه السكان منذ أكثر من 3 سنوات.





ويقول فى شكواه: "انقطاع المياه بمنطقة حدائق حلوان مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفى فترات زمنية محددة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً يوميًا، ومن الملاحظ أنه تم تجديد شبكة المياه بالمنطقة المذكورة منذ حوالى سبع سنوات، ومنذ تجديد شبكة المياه وهذه المشكلة متكررة لدينا بشكل يومى، مما يدل على أن تصميم شبكة المياه لم يكن صحيحًا، حيث إنه عند الاتصال برقم شركة المياه 125 تكون الإجابة اليومية علينا (جار رفع الضغوط فى المحطة)".





وتساءل: "لماذا لا يتم رفع الضغوط بالمحطة بالشكل المناسب لتوصيل المياه إلينا بدون انقطاع؟".





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