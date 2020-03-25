بريطانيا تسجل أول حالة وفاة لسجين بفيروس كورونا القاتل

سجلت بريطانيا اليوم الاربعاء أول حالة وفاة لسجين بفيروس كورونا القاتل والمنتشر في الدولة الاوروبية حاليا والتي شهدت قفزة اليوم ايضا في عدد المتوفين بالفيروس التاجي حيث وصلوا 43 حالة



وتشير التقارير، وفقا لـ ديلي ميل إلى أن السجين المتوفى، يبلغ من العمر 84 عامًا وكان يعاني من ظروف صحية سيئة، وهو أول سجين في المملكة المتحدة يلقى حتفه بسبب الفيروس التاجي.





وكان المحكوم عليه من أقدم السجناء في الملكة المتحدة وتوفي في احد السجون في كامبريدجشاير منذ ثلاثة أيام، فيما لم يتم الاعلان عنه الا اليوم



