مدرب أسوان: فرصة استكمال الدوري كبيرة عقب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، متابعة لاعبي فريقه في فترة التوقف الحالية للدوري المصري الممتاز.









وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تعليق النشاط الرياضي حتى 15 أبريل المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وقال "عبد العاطي"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت"، "نتابع الموقف العام، ونعطي اللاعبين برنامجًا للحفاظ على لياقتهم البدنية".









وأضاف "أعتقد أن الأمور بالنسبة إلى النشاط الرياضي ستتضح في منتصف شهر أبريل المقبل، ومن الممكن بعد تأجيل الأولمبياد أن نكثف مباريات الدوري وننهيه، حتى لو تأخرنا".









وتابع "سنعتبر أننا في فترة راحة بين الموسم الحالي والجديد، لأننا نحتاج إلى شهر على الأقل بعد انتهاء الأزمة حتى نبدأ الدوري من جديد؛ حتى يستعيد اللاعبون لياقتهم البدنية".









يُذكر أن نادي أسوان يتواجد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة.