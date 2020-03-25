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نائب اتحاد عمال مصر: الحكومة مستعدة لدعم العمالة غير المنتظمة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:58 م
مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مص
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محمود محسن
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر أنه طبقا لاخر احصائية يوجد ما يقرب من 12 مليونا من العمالة غير المنتظمة في مصر مؤكدا أن الذي تم تسجيله 2.4 مليون عامل. 

وأضاف البدوي خلال مداخلة هاتفية للقناه الأولى المصرية أن قوة العمل فى مصر حوالي 30 مليونا طبقا للاحصائيات مشيرا إلى أن عدد العمالة فى قطاع الأعمال هو 210 الاف عامل في حين أن المؤسسات الإقتصادية بها نفس الرقم وما يقرب من 5 ملايين عامل في القطاع الحكومي والباقي عمالة غير منتظمة.

وتابع  نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر أن نسبة العمالة غير المنتظمة في مصر ضخمة مؤكدا ان نسبتهم قد خرجت عن اطار الدولة ويجب على الدولة أن تهتم بهم.

وأشار مجدي البدوي  أن الدولة ستسدد قيمة الاشتراك عن غير القادرين وكل من يحمل الجنسية المصرية سيتم خضوعه للتأمين الصحي 
ولكن يتبقى الحصر.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر أن مجلس الوزراء اخذ قرارا بإنشاء صندوق الكوارث والتابع لصندوق تحيا مصر وعنده استعداد لمساعدة العمالة غير المنتظمة. 

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