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محافظات

صحة دمياط: تدعيم المديرية بـ 250 ألف جوانتي و6 آلاف كمامة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:21 ص
محمود طلحة
محمود طلحة
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زينب الزغبي
صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط "لصدى البلد" ان المديرية بها كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الى انه تم دعم مستشفيات دمياط ،بما يقرب من 250 ألف جوانتي طبي و6 آلاف كمامة لاستخدامها في الوقاية أثناء التعامل مع المرضى من بعض المتبرعين من ابناء دمياط.

وأوضح انه فى حالة وجود طارئ لاى مريض ويحتاج الى نقله للمستشفي يقوم بالاتصال بالخط الساخن بالمديرية او بالاسعاف وسيتم توجيه الاسعاف الى محل اقامته لنفله الى اقرب مستشفي حسب حالته الصحية. 

وأوضح أن الكشف داخل المستشفيات سيكون بالعيادات الخارجية والطوارئ على الحالات الطارئة فقط والتى تستقبلها المستشفيات على مدار اليوم كما تأجيل كافة العمليات الغير طارئة والغير ملحة لمدة أسبوعين،مع العلم  أن الحالات الطارئة والحوادث سيتم استقبالها علي مدار 24 ساعه بجميع مستشفيات محافظة دمياط.

وأضاف ،ان تلك الاجراءات الاستثنائية تاتى في اطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد ومنعا للازدحام داخل المستشفيات وسهولة نقل العدوى بين المرضي والطاقم الطبي

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