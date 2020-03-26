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أخبار البلد

شاهد.. لحظة إيقاف الشرطة لسيارة ملاكي أثناء حظر التجول

الخميس 26/مارس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للشرطة لحظة إيقافها لسيارة ملاكى أثناء فترة حظر التجول فى المحلة الكبرى.

يذكر أن شهدت شوارع القاهر إخلاء تاما من السيارات والمارة منذ السابعة مساءً تنفيذا لقرار حظر التجول، حيث قام المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية.

ويستمر حظر التجول حتى ٦ صباحا يوميا، وتم تطبيقه بدءًا من مساء أمس، الأربعاء، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا ، ولحماية المواطنين من أية أخطار قد يتعرضون لها.


وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه و تصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.



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