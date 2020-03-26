فرح بـ الفيديو كونفرانس.. عروسان ينتصران على كورونا في بريطانيا

دفع تفشي فيروس كورونا المستجد، عروسين في بريطانيا للاحتفال بزواجهما، على الرغم من القرارات الصارمة التي أصدرتها السلطات الانجليزية لمنع التجمعات في إطار خطتها للحد من انتشار الوباء.





وفقًا لما أكدته “سكاي نيوز”، فإن عروسين يدعيان ريتشارد غرون وكريستن روبسون، لم يمنعهما تفشي الوباء، من الاحتفال بزفافهما الذي خططا له منذ أكثر من عام ونصف، حيث كان الثنائي ينويان إقامة عرسهما في أبريل المقبل، إلا أنهما سابقا الزمن واحتفلا به عن طريق فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من تأزم الأوضاع أكثر من ذلك.





وأشارت شبكة سكاي نيوز، إلى أن العروسان اللذان يبلغان من العمر 26 عامًا، توجها إلو كنيسة القديس ماثيو في انجلترا، قبل يومين من قرار الحكومة البريطانية بإلغاء جميع حفلات الزفاف، ليفلت الثنائي من هذا القرار.



