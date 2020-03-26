AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فرح بـ الفيديو كونفرانس.. عروسان ينتصران على كورونا في بريطانيا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المنوعات
دفع تفشي فيروس كورونا المستجد، عروسين في بريطانيا للاحتفال بزواجهما، على الرغم من القرارات الصارمة التي أصدرتها السلطات الانجليزية لمنع التجمعات في إطار خطتها للحد من انتشار الوباء.

وفقًا لما أكدته “سكاي نيوز”، فإن عروسين يدعيان ريتشارد غرون وكريستن روبسون، لم يمنعهما تفشي الوباء، من الاحتفال بزفافهما الذي خططا له منذ أكثر من عام ونصف، حيث كان الثنائي ينويان إقامة عرسهما في أبريل المقبل، إلا أنهما سابقا الزمن واحتفلا به عن طريق فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من تأزم الأوضاع أكثر من ذلك.

وأشارت شبكة سكاي نيوز، إلى أن العروسان اللذان يبلغان من العمر 26 عامًا، توجها إلو كنيسة القديس ماثيو في انجلترا، قبل يومين من قرار الحكومة البريطانية بإلغاء جميع حفلات الزفاف، ليفلت الثنائي من هذا القرار.

واضطر ريتشارد وزوجته، للاحتفال بزفافهما من خلال فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليشاركهما الاحتفال أكثر من 300 مشاهد احتفل بزفافهما بعد إقامته من منزلهما، في ظل الحجر المنزلي الذي يعيشه الجميع للحد من وباء كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 35 حالة

صحة بريطانيا تكشف عن خطط لعزل كبار السن لمدة 4 أشهر بسبب "كورونا"

بعد المطالبة بالبقاء في المنازل.. قرار عاجل لـ بريطانيا للسيطرة على كورونا

قرار جديد من أستراليا لـ مواجهة تفشي كورونا في البلاد

زيادة 35 %.. بريطانيا تسجل 676 إصابة جديدة بـ كورونا اليوم

بريطانيا تسحب جزءًا من قواتها في العراق بسبب كورونا

ترشيحاتنا

ماكرون يعلن عملية عسكرية للجيش الفرنسي لمواجهة كورونا

قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الإقليمي

حادث بشع في الجيزة.. تريلا تدهس سيارات متوقفة في حظر التجول

حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة

العربيات والناس اتعجنوا.. تفاصيل جديدة في دهس تريلا لسيارات متوقفة في كمين الحظر بالجيزة

وزير الداخلية يتفقد قوات الشرطة المكلفة بتأمين قرار حظر التجوال .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد

إطلالة عصرية.. ميساء مغربي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بتجربة سهلة.. شاهد أيهما أفضل الكمامة الزرقاء أم السوداء.. طبيب يوضح