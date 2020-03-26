الطب الوقائي: التزام الشعب بقرارات الحكومة أهم خطوات مكافحة كورونا

قال الدكتور عبد اللطيف المر ، أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق، إن ارتفاع عدد الاصابات ب فيروس كورونا وصل الى 440 و 21 حالة وفاة بعد تسجيل 40 إصابة وحالة وفاة جديدة .





وأضاف الدكتور عبد اللطيف المر ، من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " أنه يعتبر تلك الارقام حاله مطمئنه جديدًا .





وأشار أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق إلى أن الرقم الذى يهمه كمتخصص هو التحليل لـ 25 ألف حالة ويخرج منها 440 حالة فقط فهذا رقم يطمئن العلماء والطب الوقائى والصحة العامة .





وتابع أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق أن التزام الشعب بالقرارات من اهم الخطوات العلمية البحتة الوقاية للفيروس و للتغلب على الفيروس وتظل الارقام مطمئنة فى الايام القادمة . الوقاية





واكد انه قد تلجأ الحكومة الى اجراءات اشد مع الشعب فى حالة عدم الالتزام فكل شئ بأيدينا ، لافتا الى أنه لابد من الالتزام بقرار منع التجول فى التوقيتات المحددة لها حرصًا على سلامتكم وصحتكم .