AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطب الوقائي: التزام الشعب بقرارات الحكومة أهم خطوات مكافحة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:37 ص
أستاذ الطب الوقائى
أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور عبد اللطيف المر ، أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق، إن ارتفاع عدد الاصابات  بفيروس كورونا وصل الى 440 و 21 حالة وفاة بعد تسجيل 40 إصابة وحالة وفاة جديدة .

وأضاف الدكتور عبد اللطيف المر ، من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على فضائية " المحور " أنه يعتبر  تلك الارقام حاله مطمئنه جديدًا . 

وأشار أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق إلى أن الرقم الذى يهمه كمتخصص هو التحليل لـ 25 ألف حالة ويخرج منها 440 حالة فقط فهذا رقم يطمئن العلماء والطب الوقائى والصحة العامة .

وتابع أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق أن التزام الشعب  بالقرارات من اهم الخطوات العلمية البحتة الوقاية للفيروس و للتغلب على الفيروس وتظل الارقام مطمئنة فى الايام القادمة .

واكد انه قد تلجأ الحكومة الى اجراءات اشد مع الشعب فى حالة عدم الالتزام فكل شئ بأيدينا ، لافتا الى أنه لابد من الالتزام بقرار منع التجول فى التوقيتات المحددة لها حرصًا على سلامتكم وصحتكم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر خالية من الكورونا.. الطب الوقائى يوضح طرق الوقاية.. فيديو

رئيس الطب الوقائي بجامعة حلوان يعلن نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا

جامعة حلوان .. خطة لمواجهة الكورونا .. نصائح للطلاب للوقاية من الفيروس .. مبادرة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب

احذر.. مرض منتشر بيننا أكثر خطورة من فيروس كورونا.. فيديو

أستاذ طب وقائي: كورونا لا يمثل خطورة على المصريين حالياً.. فيديو

هل ينتهي كورونا في الصيف ؟.. تفاصيل مرعبة.. فيديو

ترشيحاتنا

النادي الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن فايلر.. تعرف عليه

لمرضى السكري.. نبات غير متداول يحسن الصحة

للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل

أول ضحايا حظر التجول.. مقتل شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بسوهاج

6 خطوات للنجاة.. الصحة العالمية تكشف سبب نجاح الصين فى السيطرة على فيروس كورونا

رامي رضوان يهاجم وزيرة الصحة ..اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد

إطلالة عصرية.. ميساء مغربي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بتجربة سهلة.. شاهد أيهما أفضل الكمامة الزرقاء أم السوداء.. طبيب يوضح