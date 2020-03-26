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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 26 مارس

الخميس 26/مارس/2020 - 06:34 ص
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 26 مارس
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 26 مارس، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم26 مارس، فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة متكاملة وعزيمة جبارة.. لديك أيضا إصرار على النجاح ورغبة في المعرفة، لكن عليك أن تحسن توظيف اهتمامك المنصب على ذاتك.

نصيحة: هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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