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مصطفى الفقي: كورونا وضع العالم في وضع غير مسبوق وعلينا الالتزام بحظر التجول ..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 06:47 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن جميع رؤساء دول العالم لا يتحدثون عن السياسة أو العلاقات الدولية ولكنهم يتحدثون عن النشرات الصحية.


وأضاف مصطفى الفقي، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على "إم بي سي مصر"، أن العالم لم يسيطر عليه شىء مثل فيروس كورونا بهذه الطريقة منذ الحرب العالمية الثانية.


وأوضح مصطفى الفقي، أن الحروب تنحصر في دولة أو دولتين، أما فيروس كورونا فأصبح متواجدا بجميع الدول.


وتابع أن التاريخ البشري لم يشهد حالة تأهب جماعي لكل الدول بالطريقة التي نراها الآن، مطالبا بالالتزام بحظر التجول.


واستكمل حديثه قائلا إن مكتبة الإسكندرية قامت بتطهير كامل وشامل ولا يعمل بها حاليا إلا عدد صغير من الأمن والقسم الهندسي الخاص بصيانة المبنى؛ حتى نلتزم بتخفيض العدد المتواجد.

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