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محافظات

محافظ الغربية: 750 مليون جنيه لـ 5 مشروعات كبرى تحدث نقلة نوعية بالمحافظة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:18 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظ الغربية لعدد من المشاريع الكبرى لخدمة المحافظة، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا واللواء المهندس ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة .

وأوضح د. طارق رحمي محافظ الغربية، أن هذه المشاريع تشمل إنشاء فنادق عالية المستوى علي أرض البوريفاج بمدينة طنطا بهدف تنشيط السياحة الداخلية واقامة مجمع جراجات متعدد الطوابق لمواجهة التكدس المروري بطنطا ، ومجمع مطاعم وحدائق علي أرض المرور القديمة بشارع الجلاء بمدينة طنطا، ومنطقة صناعية للموبيليا والأثاث بمساحة 11 فداناً بقرية كتامة بمدينة ومركز بسيون، بالاضافة الي إنشاء مصنع لتدوير مخلفات البناء علي أرض مصرف أبو طبيخ بمدينة كفر الزيات.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم. 

وأكد المحافظ ثقته في الخبرات والإمكانيات التكنولوجية العالية التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربى والتي تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة، طبقًا لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها.

أوضح د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية أهمية هذه المشاريع فى تنمية موارد المحافظة من خلال تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز  الجغرافي لمحافظة الغربية بهدف تطويرها والاستفادة منها واستغلال بعضها كاستثمارات.

وأضاف نائب محافظ الغربية ،  أن هذه المشاريع الكبري توفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بتكلفة مبدئية 750 مليون جنيه، جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول التعاون بمشاركة اللواء المهندس ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة .￼
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