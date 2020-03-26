هل يطبق الحظر على محطات البنزين والسيارات الناقلة للأغذية والخضروات.. الحكومة ترد

أننا نتعقب المخالطين لمن تعرضوا للإصابة بـ

فيروس كورونا

، مؤكدًا أن الدولة تتمكن حتى هذه اللحظة من متابعة متوسط الإصابات؛ لأن مصر يصل معدل إصابات

فيروس كورونا

بها لـ 30 حالة وهو ما يمكن السيطرة عليه.

وأوضح أن هناك 4 آلاف جنيه غرامة مالية لمن يخترق الحظر وقد تصل الى الحبس، منوها إلى