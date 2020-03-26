هل يطبق الحظر على محطات البنزين والسيارات الناقلة للأغذية والخضروات.. الحكومة ترد

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الشاحنات الناقلة للخضراوات والألبان والأغذية والأدوية مسموح لها بالمرور والسير أثناء وقت الحظر المحدد، كما أن محطات البنزين ستعمل أيضًا.
وأضاف "نادر سعد" جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية هي قرارات استباقية ولم يفعلها أحد مثلنا، موضحا أن هناك مازالت قرارات صارمة لدى الحكومة ولكن هذا ما سيحدده المواطنين فى تنفيذ تلك القرارات، ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه مازال لدي الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها، مشيرا إلى أن الذي يحدث فى مصر حاليا يكون حظرا جزئيا فقط.
وأوضح المستشار نادر سعد، أن الذي سوف يقوم بتنفيذ قرارات حظر التجوال هي الشرطة المدنية، مشيرا إلى أن الصحفيين والأطباء والإعلاميين تم استثناؤهم من قرار الحظر بموجب إظهار كارنيه النقابة أو جهة العمل.
وأشار إلى أن كل جهات إنفاذ القانون ستكون فى الشارع وستطبق القانون على جميع المواطنين الذين لا ينفذون قرارات الدولة، مشددا على أن جدول التشغيل الجديدة لوسائل النقل العام سيراعي بدء حظر التجول، مشيرا إلى أن وسائل النقل الخاص تلتزم بقرار الحظر على الطرق.
وأوضح أن هناك 4 آلاف جنيه غرامة مالية لمن يخترق الحظر وقد تصل الى الحبس، منوها إلى أننا نتعقب المخالطين لمن تعرضوا للإصابة بـ فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة تتمكن حتى هذه اللحظة من متابعة متوسط الإصابات؛ لأن مصر يصل معدل إصابات فيروس كورونا بها لـ 30 حالة وهو ما يمكن السيطرة عليه.
وحذر "سعد"، من مرحلة "الانزلاق إلى الهاوية"، قائلًا "لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة"، مؤكدًا أن عدد الإصابات اليومى يتجاوز 800 حالة إصابة في اليوم، وهو ما يعنى أن هناك مخالطين لهم تجاوز الـ 8000 حالة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية قدّمت دعمًا لوزارة الصحة وصل إلى مليار جنيه، مؤكدا أن هناك بعض الدول الأوروبية عجزت إمكانياتها عن مواجهة الفيروس.