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متحدث الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر عالية.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 01:02 ص
خالد مجاهد
خالد مجاهد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة ، إن مصر نسبة الشفاء بها عالية وتخرج كل يوم من المستشفيات حالات شفاء جديدة وهذا مؤشر ايجابي كما أن هناك 13 حالة جديدة في طريقهم إلى الشفاء .

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بي سي ، أن مصر نسب الشفاء بها عالية من فيروس كورونا كما أن هناك أعدادًا كبيرة تم اكتشاف إيجابيتها وكان جميعهم قادمين من الخارج .

وأوضح خالد مجاهد، أن قرار تعليق الحكومة للسياحة ساعدنا كثيرًا خصوصًا في الأماكن السياحية مثل الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والغردقة.

وتابع: أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة الأخيرة سيكون لها دور كبير وهذا من يستطيع فعله المواطنون.


واستكمل: أن التحاليل لا تتم على أى شخص إلا بعد ظهور أعراض الفيروس عليه وهناك معامل علي مستوى الجمهورية تعمل على ذلك وكل محافظة أصبحت معاملها على حدة .
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