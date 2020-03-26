متحدث الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر عالية.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة ، إن مصر نسبة الشفاء بها عالية وتخرج كل يوم من المستشفيات حالات شفاء جديدة وهذا مؤشر ايجابي كما أن هناك 13 حالة جديدة في طريقهم إلى الشفاء .





وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بي سي ، أن مصر نسب الشفاء بها عالية من فيروس كورونا كما أن هناك أعدادًا كبيرة تم اكتشاف إيجابيتها وكان جميعهم قادمين من الخارج .





وأوضح خالد مجاهد، أن قرار تعليق الحكومة للسياحة ساعدنا كثيرًا خصوصًا في الأماكن السياحية مثل الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والغردقة.





وتابع: أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة الأخيرة سيكون لها دور كبير وهذا من يستطيع فعله المواطنون.









واستكمل: أن التحاليل لا تتم على أى شخص إلا بعد ظهور أعراض الفيروس عليه وهناك معامل علي مستوى الجمهورية تعمل على ذلك وكل محافظة أصبحت معاملها على حدة .