شاهد.. تكثيف أمني بشوارع وميادين دمياط

شهدت مدن وقرى محافظة دمياط مساء أمس، الأربعاء، تواجدا أمنيا مكثفا بالشوارع والميادين في إطار الإجراءات الأمنية المشددة، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول على الطرق، والشوارع بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.









انتشرت دوريات أمنية متفرقة تجوب الشوارع للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المقاهى والمحال التجارية وأيضا قرار حظر التجول للمواطنين بالشوارع والطرق العامة.









وتم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة بالإضافة إلى الانتشار على الطرق التي تربط مراكز ومدن المحافظة لتطبيق الحظر وسط تواجد أمنى مكثف.









خلت الشوارع تماما من المارة من المواطنين باستثناء من يحمل تصريح من الفئات التى أ علنت عن أنها مستثناة من الحظر وشهدت مدن دمياط تنفيذا كاملا لقرار حظر التجول من قبل المواطنين بالمقارنة با لقرى .