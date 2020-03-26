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محافظات

تعويض المتضررين من السيول وتخفيض الإيجارات.. 10 قرارات من محافظ جنوب سيناء لمواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ١٠ قرارات لمواجهة تداعيات  فيروس كورونا  وتعريض المتضررين من السيول التي تعرضت لها المحافظة  وكان من أهم القرارات تخفيض الإيجارات التابعة  لمحافظة جنوب سيناء  نسبة ٧٥٪ لتخفيف عن كاهل المستأجرين  خلال الفترة الراهنة تداعيات فيروس كورونا.


وكان القرار الأول  بتخفيض الإيجارات والإشغالات إلى  25% لمدة (3) أشهر إعتبارًا من 1 /4 /2020 حتى 30 /6 /2020 من على والاستمرار والإسراع فى تنفيذ أعمال التطهير بالرش فى كافة المدن لمختلف مكونات المدن خاصة الطرق والميادين والمنشآت الهامة والحيوية وأثنى سيادته على مجهود مدينة شرم الشيخ فى إجراء الرش الكامل للمدينة أمس الأمر الذى أكد على تنفيذه فى باقى المدن فورًا وقد قام فودة بإجراء العديد من الإتصالات الفورية بعدة قيادات بالقوات المسلحة والإنتاج الحربى لسرعة توفير المعدات والمواد الكيميائية اللازمة لأعمال الرش والتطهير بالمدن والتى من المقرر أن تبدأ غدًا.


وأكد فودة على قيام مديرية  التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة لعدد (2)أسرة من مدينة رأس سدرمن المتوفين عائلهم جراء السيول الأخيرة بواقع (25) ألف جنيه من مديرية التضامن الإجتماعى و(5000) جنيه من مؤسسة التكافل الإجتماعى بطلب من معالى الوزيرة وكذا (25) ألف جنيه من الجمعية الشرعية ويكون إجمالى ما حصلت عليه أسرة المتوفى (55) ألف جنيه ومازال إجراءات الحصر للممتلكات لأسر مدن جنوب سيناء لصرف المساعدات الآجلة بالإضافة إلى أنه تم طلب دعم لصندوق الإعانة والكوارث بواقع 10 ملايين جنيه .

 
وشدد على تمام توزيع  كميات (1850 كرتونة من البسكويت ) من مديرية التربية والتعليم على متضررى السيول، موضحا على القيام بحصر جميع المنازل التي تهدمت أو التي تحتاج إلى ترميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية .


وأفاد "فودة"، بتوزيع دقيق بقيمة (71) ألف جنيه على الأسر المتضررة من السيول وأيضا مشاركة جمعية السوق القديم بشرم الشيخ فى توزيع الوجبات الجافة لمدن خليج السويس .


وأشار إلى قيام مديرية القوى العاملة أيضًا بصرف منحة استثنائية للعمالة الغير المنتظمة المسجلة بالإدارة والتي تحمل كارنيه صادر من إدارة العمالة الغير المنتظمة بواقع (500) جنيه تصرف من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لعدد (3644) من العمالة الغير المنتظمة المسجلة بالإدارة وتم إيداع مبلغ (1.822.000) مليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف جنيه بمكتب البريد على أن يتم الصرف اعتبارًا من 30 /3 /2020  ولمدة شهر.         


وأكد "فودة"، قيام مديرية القوى العاملة باستخراج شهادة أمان بفئة (500) جنيه للصيادين المسجلين بإدارة العمالة الغير المنتظمة وذلك على نفقة القوى العاملة بجنوب سيناء.

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