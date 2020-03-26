ديانا مارديني: أتمنى الغناء مع كاظم وخوري وجسار

قالت المطربة السورية ديانا ماردينى إنها تتمنى إصدار ألبوم غنائي في الفترة المقبلة ويحقق صدى كبيرا في بلدان الوطن العربي.









وعبرت "ديانا"، عن أمنيتها بأن تتشارك في الغناء مع ثلاثة من المطربين الكبار في الوطن العربي وهم "كاظم الساهر، ومروان خورى، ووائل جسار".





وأضافت الفنانة السورية، أثناء استضافتها في برنامج "صدى الملاعب" على قناة "MBC" الذي يقدمه مصطفى الأغا، أن حياتها الشخصية وأمها وأشقاءها بمثابة خط أحمر ترفض أي أحد المساس بهم.









وكشفت ديانا عن عيوب شخصيتها - عبر الإجابة عن أسئلة التحدى مع المطرب الفلسطينى محمد عساف - هى العصبية والعند والمزاج المتغير بشكل سريع.









وتمنت الفنانة السورية أن تقابل أحد المشاهير "الفنان الهندى شاروخاون والأمريكى ليوناردو ديكابريو".









ووجهت "ماردينى"، نصائح إلى جمهور المشاهدين في الوطن العربي للنجاة من الإصابة بفيروس كورونا وهى "خليكم بالبيت.. وعقموا أيديكم.. لا تخافوا".



