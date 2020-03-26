AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديانا مارديني: أتمنى الغناء مع كاظم وخوري وجسار

الخميس 26/مارس/2020 - 05:40 ص
ديانا ماردينى
ديانا ماردينى
Advertisements
سعيد فراج
قالت المطربة السورية ديانا ماردينى إنها تتمنى إصدار ألبوم غنائي في الفترة المقبلة ويحقق صدى كبيرا في بلدان الوطن العربي. 


وعبرت "ديانا"، عن أمنيتها بأن تتشارك في الغناء مع ثلاثة من المطربين الكبار في الوطن العربي وهم "كاظم الساهر، ومروان خورى، ووائل جسار".
 

وأضافت الفنانة السورية، أثناء استضافتها في برنامج "صدى الملاعب" على قناة "MBC" الذي يقدمه مصطفى الأغا، أن حياتها الشخصية وأمها وأشقاءها بمثابة خط أحمر ترفض أي أحد المساس بهم. 


وكشفت ديانا عن عيوب شخصيتها - عبر الإجابة عن أسئلة التحدى مع المطرب الفلسطينى محمد عساف - هى العصبية والعند والمزاج المتغير بشكل سريع. 


وتمنت الفنانة السورية أن تقابل أحد المشاهير "الفنان الهندى شاروخاون والأمريكى ليوناردو ديكابريو". 


ووجهت "ماردينى"، نصائح إلى جمهور المشاهدين في الوطن العربي للنجاة من الإصابة بفيروس كورونا وهى "خليكم بالبيت.. وعقموا أيديكم.. لا تخافوا". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم الغناء يطرحون أغاني سينجل بـ عيد الحب.. كاظم الساهر وآمال ماهر ورامي صبري أبرزهم

النجوم يحتفلون بـ عيد الحب .. آمال ماهر تطرح ماتسبنيش ..كاظم الساهر يقدم آه وآهين.. ديو غنائي يجمع هاني شاكر وريهام عبدالحكيم .. رامي صبري يتألق بـ حياتي مش تمام.. و مي كساب تغنى سنجل

ترشيحاتنا

أول رد.. محامية «قتيل الفيلا» تكشف علاقة ابنها بـ نانسي عجرم

رامي رضوان يهاجم وزيرة الصحة ..اعرف السبب

ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي: شديد الخطورة

سقوط أمطار على القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من يوم الخميس ..صور

والله مكنتش أقصد.. التحفظ على السائق المتسبب في حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

لمرضى السكري.. نبات غير متداول يحسن الصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشرطة الهندية تضرب مخالفي حظر التجول بالعصي

بـ بنطلون أحمر.. منى ممدوح تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض