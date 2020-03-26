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أخبار العالم

أمريكا تحذر : فيروس كورونا قد يتحول لـ وباء موسمي

الخميس 26/مارس/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا المستجد قد يتحول لوباء موسمي، محذرًا من أنه على الإدارة الأمريكية الاستعداد لهذا الأمر. 

من جانب آخر، أكد الرئيس دونالد ترامب أن "مدينة نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد، "أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب حتى الآن".

وتابع، "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك، بسبب تفشي فيروس والحكومة تعمل ما يمكنها لمساعدة الولاية".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.
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