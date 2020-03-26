أمريكا تحذر : فيروس كورونا قد يتحول لـ وباء موسمي

قال مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا المستجد قد يتحول لوباء موسمي، محذرًا من أنه على الإدارة الأمريكية الاستعداد لهذا الأمر.





من جانب آخر، أكد الرئيس دونالد ترامب أن "مدينة نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مجال مكافحة فيروس كورونا".





وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد، "أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب حتى الآن".





وتابع، "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك، بسبب تفشي فيروس والحكومة تعمل ما يمكنها لمساعدة الولاية".



