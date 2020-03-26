بدنا بكرة أحلى.. أصالة تحث جمهورها على البقاء في المنزل

نشرت الفنانة أصالة، مقطع فيديو جديدا على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لعدد من الدكاترة، وهم ينصحون المواطنين بالبقاء في منازلهم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.









وكتبت أصالة، عبر صفحتها، "الله يحفظكم ويحفظ حبايبكم بدنا نمرق من هالخنقة ولازم نلتزم ببيوتنا 🙏🙏🙏 وبدنا بكرة أحلى ..لولادنا واهلنا وأصحابنا ..وخلوا الوقت بالبيت ممتع ..مفيد ..وخفيف اعملوا خطة للصبح وخصصوا لو ساعة بس كل مسا تقعدو مع حالكم".









وعلق بعض المتابعين لها بـ " والله انتى يا أصالة لازم تكونى مرشدة مو مطربة😘"، " الله يحفظ شعوبنا جميعًا وتنزال هالغمة عنا"، " الحمد لله يا صولا الحرص مهم مننا جميعًا على ارواحنا إحنا وأولادنا 🙏".









وكانت أصالة أعلنت منذ أيام تكفلها بمصاريف عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.









يشار إلى أن أحدث أعمال اصالة الفنية أغنية "شامخ" التي طرحتها شهر يناير الماضي باللهجة الخليجية.