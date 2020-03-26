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أخبار البلد

#مسكنك_مأمنك.. حملة جديدة لاتحاد طلبة الكويت بمصر لمواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 01:32 ص
الاتحاد الوطنى لطلبة
الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت فرع مصر
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ميـــس رضــا

دشن الاتحاد الوطني لطلاب الكويت بمصر، شعارا جديدا يتواكب مع المرحلة الراهنة على خلفية انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19.

 

وقال أيوب الصراف، رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الاتحاد أعلن حملة جديدة بشعار حملة #مسكنك_مأمنك، موضحا أن الهدف منها الحفاظ على الطلاب من التعرض لخطر فيروس كورونا. 


وأشار "الصراف"، إلى أنه أثناء هذه الحملة سيتم توصيل شنطة وقائية إلى جميع الطلبة الدارسين بمصر إلى مسكنهم؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى دأب عليها الاتحاد منذ إعلان فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.

 

وطالب الطلبة بالبقاء فى منازلهم من أجل الحفاظ على حياتهم وعلى الآخرين وللتغلب على الأزمة، مؤكدًا ثقته في القيادة الحكيمة لدولة الكويت وحكومتها الرشيدة، آملًا أن تتضمن القرارات عودة الطلبة المبتعثين لما فيه خطر على صحتهم.

 

كما دعا "الصراف"، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مع توخى الحذر قبل نشر أي معلومة دون التأكد من مصادرها.


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