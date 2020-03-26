خالد الغندور يسخر من اسم ميسي الحقيقي.. تعرف عليه

سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، من الأسماء الحقيقية لـ العديد من نجوم الكرة العالميين، مشيرا إلى أن رونالدينو نجم الكرة البرازيلية اسمه الحقيقي " دي اسيس موريرا".









وكشف خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، عن أن ميسي نجم برشلونة والأرجنتين اسمه الحقيقي هو "ليونيل ادرنيس ميسي كوتتشيني"، ساخرًا "مين يصدق إن ده اسم ميسي الحقيقي؟.. ده لازم بيلعب كوتشينة كتير".









وأضاف خالد الغندور، أن الأسماء الحقيقية للنجوم العالميين تثير الضحك والسخرية، مؤكدًا أن الأهم هو ما يقدمه اللاعب في مجال كرة القدم.







