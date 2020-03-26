مصطفى مراد: ظروف الحكام الأفارقة سيئة

أكد مصطفي مراد، السكرتير العام لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن التحكيم الأفريقي مازال يسبب أزمة كبيرة داخل الاتحاد مشددا ان التحكيم الأفريقي سيىء ويرتكب العديد من الأخطاء الجسمية.









وأضاف مصطفى مراد، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، أنه فشل بصحبة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأسبق، في تطوير مستوى الحكام الأفارقة على الرغم من نجاحهما في العديد من الملفات الهامة.









وتابع مصطفى مراد، أن ظروف الحكام الأفارقة سيئة، وهو ما يؤثر سلبا عليهم في المباريات، مؤكدًا أن الحكام على مستوى العالم سيئون أيضًا، وحتى في الدوري الإنجليزي.









وأكمل مصطفى مراد أن التحكيم الأفريقي لم يواكب التطور الذي حدث في الكرة العالمية، مشددا على أن تلك هي أزمة الكاف الكبيرة.



