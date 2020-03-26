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أخبار البلد

محمد أنور يدعو جمهوره لمتابعة مسلسله الجديد في فترة الحجر المنزلي

الخميس 26/مارس/2020 - 08:12 ص
محمد انور
محمد انور
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اسماء الحسيني
نشر الفنان محمد أنور صورة تجمع بينه ومجموعة من ممثلي مسلسل "قوت القلوب" على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، ليدعو جمهوره بمتابعة المسلسل في فترة الحجر المنزلى . 

وكتب على صفحته: "بما إننا كلنا قاعدين في البيت الفترة الجاية ياريت تتفرجوا على مسلسل "قوت القلوب" كل يوم من السبت للاربعاء على قناة الحياة الساعة التاسعة مساءً وربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا من كل شر ان شاء الله". 


وجاءت التعليقات من متابعيه كالآتى :

ده مسلسل جميل جدا 😍رغم انى في ثانوية بسمعه.. 

ماذا بينك وبين الله يا انور عشان مصر كلها تبقي قاعدة في البيت وتشوف المسلسل 😂 

انا شخصيًا مش بحب المسلسلات نهائي بس حقيقي عجبني جدا قصته وأحداثه وبستناه وبالتوفيق دايمًا ♥️♥️
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