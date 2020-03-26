بي إم دبليو BMW تستغل كورونا للترويج لـ سيارتها الجديدة

تعرضت شركة "بي إم دبليو"، لانتقادات كبيرة بسبب تغريدة ترويجية نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر" استغلت فيها انتشار وباء كورونا.

وأكد موقع "موتور وان"، المتخصص في أخبار السيارات، أن "بي إم دبليو" نشرت تغريدة تروج فيها لموديل i8 الكهربائي، وعلى الرغم من أنها تراجعت الشركة سريعا عن تغريدها وحذفتها من الحساب بعدما تعرضت لسيل من الانتقادات.

كما تم تفسير الأمر بأنه يشير إلى الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام السابقة في ألمانيا وعدد كبير من الدول بصورة مسيئة.

بالرغم من مسح بي إم دبليو للتغريدة ولكن الانتقادات لم تتوقف على تويتر خاصة أن الأمر أثار غضب المغردين بشدة.

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كما وصف البعض بأن شراء السيارات الفارهة لن يساهم في وقف انتشار المرض، وأن استغلال أزمة مثل تفشي فيروس كورونا لا تتماشى مع الدعاية الراقية التي اعتادت بي إم دبليو على الاعتماد عليها مع سياراتها الفاخرة.



