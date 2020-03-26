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فن

بصورة.. أسما شريف منير تشجع متابعيها على البقاء في المنزل

الخميس 26/مارس/2020 - 05:53 ص
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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اسماء الحسيني
نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من أمام التليفزيون. 

وكتبت أسما شريف منير، على الصورة، معلقةً "stay home .. stay safe"، "ابقى في المنزل ..ابقى امن".

وكان من أبرز تعليقات متابعيها: "لو كل الشتا كده انا مستعدة اقعد سنة كامله مفيش مشاكل😍😂 "، "ماشاء الله ربنا يحفظكم بحبكم جداااا"، "حلو اوووى الجو ده 😍".

يذكر أن أسما شريف منير طرحت أول كتاب لها بعنوان "طلقني" بمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ 51، وقالت أسما شريف منير إن (طلقني) كتاب جديد يتناول تجربتها الخاصة لتقدم من خلاله النصيحة لكل من يمرون بظروفها حتى يستطيعوا اتخاذ قرار سواء بالإصلاح أو الطلاق.

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