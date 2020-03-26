3 خطوات اتبعها عند توقف سيارتك على الطريق

يواجه قائدو السيارات حول العالم سيناريوهات مخيفة عندنا تتوقف السيارة تماما على الطريق السريع وتفقد السيطرة على كبح جماح السيارة أو توجيهها نحو المسار البطيء في يمين الطريق.

ولكن الأكثر معاناة في هذا الأمر ملاك السيارات القديمة التي تنتج غالبا من عطل في مفتاح التشغيل أو بعض المشاكل الأخرى.

وفيما يلي نستعرض أبرز النصائح والخطوات التي يجب القيام عند مواجهة هذا الموقف، وقبل أي شئ يجب أن تعلم أن المهمة صعبة وتحتاج إلى قوة جسدية.

1- عند انطفاء السيارة انتبه جيدًا للطريق وحاول إيجاد أفضل منطقة لركن السيارة الذي غالبًا ما يكون المسار البطئ في يمين الطريق وقم بتشغيل مصابيح الانتظار الخلفية لتنبيه السيارات الأخرى بوجود مشكلة.

2- لو نظرت إلى مساعد التوجيه الكهربائي ستجده متوقف عن العمل، ولحسن حظك سوف تستطيع توجيه السيارة ولكن بصعوبة، استخدم قوة ذراعيك ولكن بذكاء وهدوء وسرعة بديهة.





3-ستضطر للتعامل أيضًا بقوة أكبر مع المكابح لإيقاف السيارة، لذا ستعتمد على قوة الساق بذكاء وهدوء أيضًا.