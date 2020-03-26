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أخبار العالم

من 200 إلى 300 مليون دولار.. تعرف على خسائر طيران إسرائيل بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:19 ص
من 200 إلى 300 مليون
من 200 إلى 300 مليون دولار.. تعرف على خسائر طيران إسرائيل
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سمر صالح
أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية إنها بحاجة إلى قرض حكومي بين 200 و300 مليون دولار للتعافي من تأثير تفشي فيروس كورونا.

وقال جونين اوسيشكين الرئيس التنفيذي للشركة إن المحادثات مع الحكومة لا تشهد انفراجة رغم تقديم الناقلة الوطنية الإسرائيلية برنامج إنعاش يتضمن وفورات في التكلفة.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تستعد لأسوأ السيناريوهات، ومنها إصابة عشرات الآلاف، داعيًا في الوقت ذاته زعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس للاجتماع من أجل تشكيل حكومة وحدة أو طوارئ.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، وأضاف نتنياهو "في غضون أسبوعين قد نجد أنفسنا أمام عشرات الآلاف من المرضى .. والكثير منهم سيكون معرضًا للموت".


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